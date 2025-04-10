У жакеті кольору індиго і з блакитно-жовтою стрічкою: Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Денисом Шмигалем

Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

На зустрічі політикиня постала у діловому аутфіті. На ній був жакет кольору індиго, кремова блузка і чорні класні прямі штани. Образ Урсула доповнила чорними щільними шкарпетками і чорними туфлями із золотими пряжками.

Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

На знак підтримки України фон дер Ляєн прикріпила до лацкану жакета блакитно-жовту стрічку. Очільниця Єврокомісії зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із рожевою помадою і рожевими рум’янами. Лук вона завершила сережками-цвяшками з чорним камінням і золотим ланцюжком із перлинами.

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Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем’єр-міністром Норвегіїй з’явилася у жакеті смарагдового відтінку і чорних штанях.