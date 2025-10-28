- Дата публікації
У жакеті, коротких шортах і балетках: Серена Вільямс на заході в Іспанії
44-річна екстенісистка обрала для своєї появи на заході класичний жакет і мінішорти.
Серена Вільямс під час своєї поїздки до Іспанії зустрілася з громадськістю в палаці виставок та конгресів в Ов’єдо, Астурія. Ця зустріч відбулася за день до того, як вона отримала спортивну нагороду «Принцеси Астурійської».
Серена з’явилася у цікавому образі. На ній був костюм кольору бургунді, який складався з класичного однобортного жакета і мінішортів, та біла блузка. Вбрання екстенісистка скомбінувала з бежевими лакованими балетками.
Вільямс зробила укладання з локонами, макіяж із блиском на губах та коричневий манікюр.
