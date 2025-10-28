ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
166
1 хв

У жакеті, коротких шортах і балетках: Серена Вільямс на заході в Іспанії

44-річна екстенісистка обрала для своєї появи на заході класичний жакет і мінішорти.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс під час своєї поїздки до Іспанії зустрілася з громадськістю в палаці виставок та конгресів в Ов’єдо, Астурія. Ця зустріч відбулася за день до того, як вона отримала спортивну нагороду «Принцеси Астурійської».

Серена з’явилася у цікавому образі. На ній був костюм кольору бургунді, який складався з класичного однобортного жакета і мінішортів, та біла блузка. Вбрання екстенісистка скомбінувала з бежевими лакованими балетками.

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс / © Getty Images

Вільямс зробила укладання з локонами, макіяж із блиском на губах та коричневий манікюр.

Нагадаємо, Серена Вільямс на заход бренду Gucci в Мілані з’явилася у чорній сукні з прозорими рукавами і пір’ям.

166
