- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті на голе тіло: Гвінет Пелтроу в образі від Valentino блиснула пікантним декольте
53-річна акторка у монохромному луку з’явилася у Нью-Йорку.
Гвінет Пелтроу взяла участь у телешоу Good Morning America у Нью-Йорку. І прийшла вона до студії в образі у стилі Power dressing.
Зірка була одягнена у сірий костюм від бренду Valentino. Він складався зі штанів-палацо і двобортного жакету, який вона одягла на голе тіло. Головним акцентом в аутфіті Гвінет було відверте декольте, яким вона блиснула перед папараці.
Лук акторка доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках, ідеально рівним укладанням і легким мейкапом.
Нагадаємо, Гвінет Пелтроу привернула увагу яскравим образом ляльки Барбі.