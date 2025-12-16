ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
53
1 хв

У жакеті на голе тіло: Гвінет Пелтроу в образі від Valentino блиснула пікантним декольте

53-річна акторка у монохромному луку з’явилася у Нью-Йорку.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Гвінет Пелтроу взяла участь у телешоу Good Morning America у Нью-Йорку. І прийшла вона до студії в образі у стилі Power dressing.

Зірка була одягнена у сірий костюм від бренду Valentino. Він складався зі штанів-палацо і двобортного жакету, який вона одягла на голе тіло. Головним акцентом в аутфіті Гвінет було відверте декольте, яким вона блиснула перед папараці.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Лук акторка доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках, ідеально рівним укладанням і легким мейкапом.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу привернула увагу яскравим образом ляльки Барбі.

53
