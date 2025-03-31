ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

У жакеті на голе тіло і гламурних кедах: танцівниця виділилася серед гостей на музичній премії

21-річна Джоджо Сіва обрала для своєї появи діловий костюм із пікантним декольте, який скомбінувала зі спортивним взуттям.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джоджо Сіва

Джоджо Сіва / © Associated Press

Американська танцівниця і співачка Джоджо Сіва побувала на премії Billboard Women in Music Awards в Інглвуді.

Зірка вирішила виділитися і замість сукні одягла чорний костюм. Він складався із прямих вкорочених штанів і двобортного жакета, який вона одягла на голе тіло.

Джоджо Сіва / © Associated Press

Джоджо Сіва / © Associated Press

Аутфіт Джоджо доповнила гламурними кедами — коричнево-бежевими з пітоновим принтом і прикрашеними стразами.

Джоджо Сіва / © Associated Press

Джоджо Сіва / © Associated Press

Сіва заплела волосся у косу, зробила макіяж із блискучим і чорним олівцем, вуха прикрасила лаконічними сережками, руку — каблучкою з камінням, а до лацкану жакета прикріпила таку саму брошку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie