У жакеті на голе тіло і гламурних кедах: танцівниця виділилася серед гостей на музичній премії

Джоджо Сіва / © Associated Press

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Американська танцівниця і співачка Джоджо Сіва побувала на премії Billboard Women in Music Awards в Інглвуді.

Зірка вирішила виділитися і замість сукні одягла чорний костюм. Він складався із прямих вкорочених штанів і двобортного жакета, який вона одягла на голе тіло.

Джоджо Сіва / © Associated Press

Аутфіт Джоджо доповнила гламурними кедами — коричнево-бежевими з пітоновим принтом і прикрашеними стразами.

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Джоджо Сіва / © Associated Press

Сіва заплела волосся у косу, зробила макіяж із блискучим і чорним олівцем, вуха прикрасила лаконічними сережками, руку — каблучкою з камінням, а до лацкану жакета прикріпила таку саму брошку.