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- Шоу-бізнес
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У жакеті на голе тіло і гламурних кедах: танцівниця виділилася серед гостей на музичній премії
21-річна Джоджо Сіва обрала для своєї появи діловий костюм із пікантним декольте, який скомбінувала зі спортивним взуттям.
Американська танцівниця і співачка Джоджо Сіва побувала на премії Billboard Women in Music Awards в Інглвуді.
Зірка вирішила виділитися і замість сукні одягла чорний костюм. Він складався із прямих вкорочених штанів і двобортного жакета, який вона одягла на голе тіло.
Аутфіт Джоджо доповнила гламурними кедами — коричнево-бежевими з пітоновим принтом і прикрашеними стразами.
Сіва заплела волосся у косу, зробила макіяж із блискучим і чорним олівцем, вуха прикрасила лаконічними сережками, руку — каблучкою з камінням, а до лацкану жакета прикріпила таку саму брошку.