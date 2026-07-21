У жакеті на голе тіло і з масивною золотою прикрасою-торком: стильна Теяна Тейлор на прем'єрі серіалу від Netflix

Теяна Тейлор / © Associated Press

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Теяна Тейлор відвідала прем’єру серіалу від Netflix «72 Hours», яка відбулася в готелі The Plaza у Нью-Йорку.

Перед фотографами зірка постала в образі у стилі power dressing. На ній був темно-синій костюм у смужку, що складався з бермудів і двобортного жакета з глибоким декольте, який вона одягла на голе тіло. Взута вона була у гостроносі коричневі прозорі туфлі на шпильках.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Аутфіт Теяна доповнила довгими золотими сережками та ефектною масивною золотою прикрасою-торком з довгим декоративним елементом, що нагадував скульптурний підвіс з викарбуваним малюнком.

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Теяна Тейлор / © Associated Press

Особливу увагу привертала і зачіска Тейлор. Волосся вона зібрала у високий об’ємний хвіст із довгих текстурних локонів, залишивши біля обличчя кілька недбалих пасом. Макіяж був виконаний із димчастими тінями, нюдовою глянцевою помадою та легким контурингом.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Серед аксесуарів також були сонцезахисні окуляри з темними лінзами і золотий браслет.

Нагадаємо, Теяна Тейлор у ніжній шовковій сукні від Valentino сяяла на особливій події.

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