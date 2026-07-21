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- Шоу-бізнес
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У жакеті на голе тіло і з масивною золотою прикрасою-торком: стильна Теяна Тейлор на прем'єрі серіалу від Netflix
Американська співачка, акторка та модель вкотре підтвердила статус однієї з найстильніших знаменитостей, зробивши ставку на сучасну інтерпретацію класичного костюма.
Теяна Тейлор відвідала прем’єру серіалу від Netflix «72 Hours», яка відбулася в готелі The Plaza у Нью-Йорку.
Перед фотографами зірка постала в образі у стилі power dressing. На ній був темно-синій костюм у смужку, що складався з бермудів і двобортного жакета з глибоким декольте, який вона одягла на голе тіло. Взута вона була у гостроносі коричневі прозорі туфлі на шпильках.
Аутфіт Теяна доповнила довгими золотими сережками та ефектною масивною золотою прикрасою-торком з довгим декоративним елементом, що нагадував скульптурний підвіс з викарбуваним малюнком.
Особливу увагу привертала і зачіска Тейлор. Волосся вона зібрала у високий об’ємний хвіст із довгих текстурних локонів, залишивши біля обличчя кілька недбалих пасом. Макіяж був виконаний із димчастими тінями, нюдовою глянцевою помадою та легким контурингом.
Серед аксесуарів також були сонцезахисні окуляри з темними лінзами і золотий браслет.
Нагадаємо, Теяна Тейлор у ніжній шовковій сукні від Valentino сяяла на особливій події.