- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті на голе тіло і з пікантним декольте: Емілі Ратаковскі відвідала презентацію ювелірних виробів
34-річна модель в образі total black вийшла в світ.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Емілі Ратаковскі, яка відвідала презентацію ювелірних виробів Chopard у готелі The Centurion у Мідтауні.
Модель обрала для своєї появи діловий чорний костюм. Він складався із прямих штанів і подовженого жакета приталеного силуету, який вона одягла на голе тіло. Головний акцент у її луку був на пікантному V-подібному декольте.
Аутфіт Ратаковскі доповнила чорними босоніжками і невеликою чорною сумкою. У неї було ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на очах. Емілі вирішила обійтися без прикрас, щоб не відволікати уваги від свого спокусливого декольте.
