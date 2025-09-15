У жакеті на голе тіло і з пікантним декольте: Емілі Ратаковскі відвідала презентацію ювелірних виробів

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Емілі Ратаковскі, яка відвідала презентацію ювелірних виробів Chopard у готелі The Centurion у Мідтауні.

Модель обрала для своєї появи діловий чорний костюм. Він складався із прямих штанів і подовженого жакета приталеного силуету, який вона одягла на голе тіло. Головний акцент у її луку був на пікантному V-подібному декольте.

Аутфіт Ратаковскі доповнила чорними босоніжками і невеликою чорною сумкою. У неї було ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на очах. Емілі вирішила обійтися без прикрас, щоб не відволікати уваги від свого спокусливого декольте.

