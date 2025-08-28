- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті на голе тіло: італійська акторка у блакитному ансамблі прибула на Венеційський кінофестиваль
38-річна зірка у ніжному луку з пікантним акцентом постала у Венеції.
Італійська акторка Лінда Мессерклінгер потрапила до об’єктивів папараці, коли прибула на водному таксі на острів Лідо, щоб відвідати Венеційський кінфоестиваль.
Зірка обрала для своєї появи ніжний образ із пікантним акцентом. На ній був блакитний костюм, що складався зі штанів-кльош зі стрілками і жакета приталеного силуету з глибоким вирізом, який вона одягла на голе тіло.
Аутфіт Лінда доповнила босоніжками мідного відтінку на високих платформах і підборах та доповнила лук бежевою сумочкою-барильцем із торочкою. Мессерклінгер зробила стильне укладання, макіяж із акцентом на очах, використала золоті прикраси і завершила образ сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі.