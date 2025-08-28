У жакеті на голе тіло: італійська акторка у блакитному ансамблі прибула на Венеційський кінофестиваль

Лінда Мессерклінгер / © Getty Images

Італійська акторка Лінда Мессерклінгер потрапила до об’єктивів папараці, коли прибула на водному таксі на острів Лідо, щоб відвідати Венеційський кінфоестиваль.

Зірка обрала для своєї появи ніжний образ із пікантним акцентом. На ній був блакитний костюм, що складався зі штанів-кльош зі стрілками і жакета приталеного силуету з глибоким вирізом, який вона одягла на голе тіло.

Лінда Мессерклінгер / © Getty Images

Аутфіт Лінда доповнила босоніжками мідного відтінку на високих платформах і підборах та доповнила лук бежевою сумочкою-барильцем із торочкою. Мессерклінгер зробила стильне укладання, макіяж із акцентом на очах, використала золоті прикраси і завершила образ сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі.