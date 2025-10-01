ТСН у соціальних мережах

У жакеті на голе тіло: Кейт Мосс блиснула грудьми на Тижні моди в Парижі

Супермодель є традиційною гостею Паризького тижня моди.

Аліна Онопа
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

51-річна Кейт Мосс відвідала фешнпоказ бренду Tom Ford, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Супермодель з’явилася там у лаконічному образі total black із провокаційним акцентом.

На зірці був елегантний костюм зі стразами, які виблискували від спалахів фотокамер. Він складався зі штанів вільного крою, злегка розкльошених донизу, та жакета приталеного силуету, який вона одягла на голе тіло. Головним акцентом у її аутфіті було відверте декольте, крізь яке вона блиснула грудьми.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Лук Мосс доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках і чорною замшевою сумочкою-клатчем із металевою фурнітурою.

Стилісти зробили Кейт гарне укладання з локонами та макіяж із ягідною помадою. Вона наділа на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию — ланцюжком із діамантами.

Нагадаємо, Кейт Мосс на фешншоу Saint Laurent одягла чорну двобортну сукню-жакет з шовковими лацканами.

