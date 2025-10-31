Дженна Дьюенн / © Associated Press

44-річна акторка, продюсерка і танцівниця Дженна Дьюенн, відома багатьом завдяки фільму «Крок уперед» і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, з’явилася на заході в Беверлі-Гіллз.

Вона одягла з такої нагоди елегантний шовковий костюм чорного кольору, виконаний у піжамному стилі. Вбрання включало жакет з поясом, який вона одягла на голе тіло, а також широкі довгі штани.

Дженна Дьюенн / © Associated Press

Також Дьюенн зробила яскравий макіяж, одягла золоті сережки і взула туфлі від Saint Laurent. Її лук завершувала зачіска із зібраним волоссям.

Нагадай, що також нещодавно Дженна продемонструвала зовсім інший образ — гламурніший. На одному зі світських заходів вона з’явилася в лавандовій мінісукні з гламурно оформленим декольте стразами і камінням. Її вбрання було від бренду Fovari з колекції осінь-зима 2023-2024.

Дженна Дьюенн / © Associated Press