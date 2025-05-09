У жакеті на голе тіло та прозорій спідниці: розкішна Шарліз Терон під прицілом папараці

Шарліз Терон / © Getty Images

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Акторку помітили фотографи, коли вона йшла на інтерв’ю на програму Jimmy Kimmel Live, щоб розповісти про свій новий фільм «Безсмертна гвардія 2». Вона носила вбрання з колекції Oude Waag 2025 року, яке включало шикарний жакет з шовковими лацканами і поясом, а також довгу прозору багатошарову спідницю. Топу чи бюстгальтера з жакетом вона не носила, що робило лук цікавішим.

Волосся акторка уклала в проділ, на очі одягла окуляри в чорній оправі, а взута була в біркенштоки.

© Getty Images

Деякими деталями образу вона також поділилася в Instagram.

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© Instagram Шарліз Терон

© Instagram Шарліз Терон

© Instagram Шарліз Терон

© Instagram Шарліз Терон

Прем’єра фільму із Шарліз Терон запланована на сервісі Netflix 2 липня 2025 року. Подробиці сюжету тримаються в таємниці.

Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон на 89 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 88 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 86 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 85 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 77 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон, церемонія / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Getty Images