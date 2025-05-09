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- Шоу-бізнес
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У жакеті на голе тіло та прозорій спідниці: розкішна Шарліз Терон під прицілом папараці
Голлівудська суперзірка Шарліз Терон продемонструвала просто приголомшливий одяг чорного кольору, який одночасно поєднував в собі стиль бохо, діловий і зухвалий.
Акторку помітили фотографи, коли вона йшла на інтерв’ю на програму Jimmy Kimmel Live, щоб розповісти про свій новий фільм «Безсмертна гвардія 2». Вона носила вбрання з колекції Oude Waag 2025 року, яке включало шикарний жакет з шовковими лацканами і поясом, а також довгу прозору багатошарову спідницю. Топу чи бюстгальтера з жакетом вона не носила, що робило лук цікавішим.
Волосся акторка уклала в проділ, на очі одягла окуляри в чорній оправі, а взута була в біркенштоки.
Деякими деталями образу вона також поділилася в Instagram.
Прем’єра фільму із Шарліз Терон запланована на сервісі Netflix 2 липня 2025 року. Подробиці сюжету тримаються в таємниці.