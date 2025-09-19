- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті оверсайз і штанях зі стрілками: Емілі Ратаковскі у стильному луку побувала на модному показі
Модель з’явилася на Тижні моди у Лондоні.
Емілі Ратаковскі відвідала показ H&M&180: The London Issue, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.
Для своєї появи модель обрала стильний образ total black. На ній був костюм, який складався з подовженого двобортного жакета оверсайз і класичних широких штанів зі стрілками. У цьому ансамблі поєдналися чоловічий крій і жіночність. Взута вона була у туфлі на підборах.
Ратаковскі вирішила відмовитися від аксесуарів — цим вона зробила свій лук чистим, сучасним і сміливим у своїй простоті.
Волосся Емілі розпустила, а в макіяжі зробила акцент на очах. Манікюр у неї був чорним.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі у жакеті на голе тіло відвідала презентацію ювелірних виробів.