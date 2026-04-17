- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті оверсайз і широких джинсах: Єва Лонгорія прийшла на захід у стильному образі, який легко повторити
Акторка показала, як мати ефектний вигляд у базових речах.
Єва Лонгорія продемонструвала новий стильний образ на заході у Санта-Моніці.
Акторка постала у класичному жакеті оверсайз кольору слонової кістки і лаконічному топі в рубчик тілесного відтінку, які вона скомбінувала з блакитними широкими джинсами із завищеною талією і бежевим шкіряним поясом із золотистою пряжкою.
Аутфіт Лонгорія доповнила бордовими лакованими гостроносими туфлями. Єва розпустила волосся і закинула його назад та зробила макіяж із коричневим блиском на губах.
