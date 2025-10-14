У жакеті-сукні бордово-шоколадного відтінку і колготах: модель продемонструвала ідеальний осінній лук для прогулянки

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки з прогулянки містом, для якої вона обрала ідеальний осінній монохромний аутфіт у бордово-шоколадному відтінку.

Модель одягла двобортний жакет-сукню, під яким був топ, щільні колготи і шкіряні рукавички. Взута вона була у гостроносі босоніжки.

Аутфіт Лаура доповнила чорною сумкою Chanel і чорними сонцезахисними окулярами. У неї було укладання з локонами та макіяж із акцентним бордовим олівцем та чорними стрілками.

«Бордові тони для осені», — підписала вона фото.

