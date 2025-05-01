У жакеті та топі: 75-річна модельєрка Вера Вонг вийшла на червону доріжку

Вера Вонг / © Getty Images

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Для Вери Вонг це особливий захід, оскільки вона сама фігуристка в минулому. Навчаючись у середній школі, вона тренувалася у парному катанні та брала участь у змаганнях з фігурного катання 1968 року у США.

На заході вона з’явилася у луку чорного кольору, який включав довгу спідницю та жакет. Також вона носила великі сонцезахисні окуляри Gucci і тримала в руці сумку від Alaïa.

Вера Вонг / © Getty Images

Потім вона зняла жакет і продемонструвала, що на ній також топ.

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Вера Вонг / © Getty Images

Подібний лук 75-річна зірка носить не вперше. Також у чорному топі вона з’явилася на червоній доріжці церемонії BAFTA Film Awards.

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images