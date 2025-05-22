У жакеті в смужку і короткій спідниці: Скарлетт Йоганссон в образі від Prada позувала на фотоколі

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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Скарлетт Йоганссон презентувала на Каннському кінофестивалі свій режисерський дебют — драматичний фільм «Елеонора Велика».

На фотоколі Скарлетт з’явилася у стриманому аутфіті від Prada, амбасадоркою якого вона є від 2023 року. На ній був чорний двобортний жакет оверсайз у ледь помітну смужку, біла сорочка і чорна коротка спідниця зі складками.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила білими гостроносими туфлями. Акторка зробила укладання з боковим проділом, макіяж із помадою коралового відтінку і французький манікюр. Свій лук вона завершила лаконічними прикрасами.

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Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці Каннскього кінофестивалю Скарлетт Йоганссон сяяла у шифоновій сукні світло-лілового відтінку від Prada.