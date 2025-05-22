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- Шоу-бізнес
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У жакеті в смужку і короткій спідниці: Скарлетт Йоганссон в образі від Prada позувала на фотоколі
Скарлетт Йоганссон дебютувала як режисерка у Каннах.
Скарлетт Йоганссон презентувала на Каннському кінофестивалі свій режисерський дебют — драматичний фільм «Елеонора Велика».
На фотоколі Скарлетт з’явилася у стриманому аутфіті від Prada, амбасадоркою якого вона є від 2023 року. На ній був чорний двобортний жакет оверсайз у ледь помітну смужку, біла сорочка і чорна коротка спідниця зі складками.
Аутфіт вона доповнила білими гостроносими туфлями. Акторка зробила укладання з боковим проділом, макіяж із помадою коралового відтінку і французький манікюр. Свій лук вона завершила лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, на червоній доріжці Каннскього кінофестивалю Скарлетт Йоганссон сяяла у шифоновій сукні світло-лілового відтінку від Prada.