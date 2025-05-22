ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

У жакеті в смужку і короткій спідниці: Скарлетт Йоганссон в образі від Prada позувала на фотоколі

Скарлетт Йоганссон дебютувала як режисерка у Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон презентувала на Каннському кінофестивалі свій режисерський дебют — драматичний фільм «Елеонора Велика».

На фотоколі Скарлетт з’явилася у стриманому аутфіті від Prada, амбасадоркою якого вона є від 2023 року. На ній був чорний двобортний жакет оверсайз у ледь помітну смужку, біла сорочка і чорна коротка спідниця зі складками.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила білими гостроносими туфлями. Акторка зробила укладання з боковим проділом, макіяж із помадою коралового відтінку і французький манікюр. Свій лук вона завершила лаконічними прикрасами.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці Каннскього кінофестивалю Скарлетт Йоганссон сяяла у шифоновій сукні світло-лілового відтінку від Prada.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie