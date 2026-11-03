У жакеті з червоними папугами: Кіра Найтлі обрала цікавий лук для виходу у світ

Кіра Найтлі / © Associated Press

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Це захопливий британський шпигунський трилер від Netflix, дія якого розгортається у засніженому Лондоні напередодні Різдва.

Головна героїня - Гелен Вебб, яку і грає Кіра Найтлі, на перший погляд, віддана дружина та мати, чий чоловік - впливовий політик. Однак упродовж десяти років вона веде подвійне життя, працюючи шпигункою на секретну організацію, відому як «Чорні голуби». Гелен регулярно передає таємниці свого чоловіка своїм кураторам. Життя Гелен руйнується, коли її таємного коханця вбивають. Вона розуміє, що тепер сама перебуває у смертельній небезпеці.

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Кіра Найтлі / © Associated Press

На фотоколі Найтлі з'явилася в чорному штанному костюмі з колекції Chanel Весна 2026 Haute Couture. Це однобортний жакет, головною особливістю якого є ґудзики у вигляді голів папуг. Вони розташовані в кілька вертикальних рядів і надають цікавого акценту образу. До жакета підібрані прямі штани та чорні туфлі з гострим носком на підборах.

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Кіра Найтлі / © Associated Press

Образ Кіра наповнила сережками-каффами Plume de Chanel Wing (у формі крил), що тонко перегукується з темою птахів у назві серіалу. Волосся уклала у стильну зачіску та зробила виразний макіяж.

Бен Вішоу і Кіра Найтлі / © Associated Press

А нещодавно Кіра Найтлі відвідала пресвечірку фільму The Lives of Others у брассерії Zédel у Лондоні. На заході акторка з'явилася в ефектному ансамблі з весняної колекції Erdem 2027 року.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі з командою серіалу / © Associated Press

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