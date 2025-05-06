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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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113
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1 хв

У жакеті з декольте і спідниці зі шлейфом: елегантна Кендалл Дженнер сходила на Met Gala

У нью-йоркському Метрополітен-музеї відгримів щорічний Бал інституту костюма.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кендал Дженнер

Кендал Дженнер / © Associated Press

Цього року темою виставки була Met Gala 2025 Superfine: Tailoring Black Style, а також дрес-код балу Tailored for You.

Кендал Дженнер / © Associated Press

Кендал Дженнер / © Associated Press

Кендал Дженнер приїхала на Бал у сірому костюмі від Torisheju, який складався з укороченого жакета з глибоким вирізом на декольте та максіспідниці фасону «рускалка». На шиї у моделі було розкішне дороге кольє з діамантів, також Кендал розпустила довге волосся, намалювала чорні непомітні стрілки і трохи підвела вії, а губи підкреслила помадою в натуральних відтінках. У вухах у моделі сяяли сережки-краплі.

Кендал Дженнер / © Associated Press

Кендал Дженнер / © Associated Press

Тканина на жакеті Дженнер ззаду була зібрана у вузол, з якого вниз йшов невеликий шлейф. Кендал позувала перед камерами так, щоб показати свій образ з усіх ракурсів.

Кендал Дженнер / © Associated Press

Кендал Дженнер / © Associated Press

Нагадаємо, на Балу акторка Енн Гетевей надихнулася образом своєї колеги Шерон Стоун.

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