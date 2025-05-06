У жакеті з декольте і спідниці зі шлейфом: елегантна Кендалл Дженнер сходила на Met Gala

Кендал Дженнер / © Associated Press

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Цього року темою виставки була Met Gala 2025 Superfine: Tailoring Black Style, а також дрес-код балу Tailored for You.

Кендал Дженнер / © Associated Press

Кендал Дженнер приїхала на Бал у сірому костюмі від Torisheju, який складався з укороченого жакета з глибоким вирізом на декольте та максіспідниці фасону «рускалка». На шиї у моделі було розкішне дороге кольє з діамантів, також Кендал розпустила довге волосся, намалювала чорні непомітні стрілки і трохи підвела вії, а губи підкреслила помадою в натуральних відтінках. У вухах у моделі сяяли сережки-краплі.

Кендал Дженнер / © Associated Press

Тканина на жакеті Дженнер ззаду була зібрана у вузол, з якого вниз йшов невеликий шлейф. Кендал позувала перед камерами так, щоб показати свій образ з усіх ракурсів.

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Кендал Дженнер / © Associated Press

Нагадаємо, на Балу акторка Енн Гетевей надихнулася образом своєї колеги Шерон Стоун.