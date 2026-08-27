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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

У жакеті з глибоким декольте і мереживом: красива Сандра Буллок на фотоколі фільму "Практична магія 2"

Акторка обрала для презентації стрічки ефектний чорно-білий ансамбль від Brandon Maxwell.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сандра Буллок

Сандра Буллок / © Associated Press

Сандра Буллок з’явилася на фотоколі фільму «Практична магія 2» в Лондоні у гарному аутфіті від Brandon Maxwell.

На ній був елегантний приталений чорний жакет з глибоким V-подібним декольте. Його низ з одного боку переходив у мереживо з фігурним краєм.

Сандра Буллок / © Associated Press

Сандра Буллок / © Associated Press

Верх Буллок поєднала з молочною атласною спідницею міді з асиметричним подолом та чорним мереживним декором. Контрастний ансамбль вона доповнила широким білим тканинним чокером і чорними шкіряними босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями.

Сандра Буллок / © Associated Press

Сандра Буллок / © Associated Press

Буллок уклала волосся в локони і кілька пасом зібрала ззаду. У макіяжі вона підкреслила очі та нанесла на вилиці рожеві рум’яна. А ще у неї були чорні манікюр і педикюр. Вуха зірка прикрасила лаконічними сережками, а руки — каблучками.

Сандра Буллок і Ніколь Кідман / © Associated Press

Сандра Буллок і Ніколь Кідман / © Associated Press

На фотоколі Сандра позувала також зі своєю колегою і подругою Ніколь Кідман, з якою вони повернулися до своїх ролей сестер-відьом Джилліан та Саллі Овенс з «Практичної магії».

Сандра Буллок і Ніколь Кідман / © Associated Press

Сандра Буллок і Ніколь Кідман / © Associated Press

До них також приєдналися молоді акторки стрічки — Мейсі Вільямс і Джої Кінг.

Мейсі Вільямс, Сандра Буллок, Ніколь Кідман і Джої Кінг / © Associated Press

Мейсі Вільямс, Сандра Буллок, Ніколь Кідман і Джої Кінг / © Associated Press

Про фільм:

«Практична магія 2» — американська фентезійна романтична драма та продовження культового фільму 1998 року. Режисеркою стрічки стала Сюзанна Бір, а сценарій написав Аківа Голдсман. В основу сюжету покладено роман Еліс Гоффман «Книга магії» 2021 року, який продовжує оригінальну історію.

На широких українських екранах стрічка «Практична магія 2» з’явиться 11 вересня.

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