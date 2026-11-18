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- Шоу-бізнес
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У жакеті з глибоким декольте і з сумочкою-лебедем: Дженніфер Лоуренс вийшла в світ у стильному образі Dior
36-річна акторка мала чудовий вигляд на світському заході.
Дженніфер Лоуренс позувала на червоній доріжці церемонії WWD Beauty Inc Awards 2026, яка відбулася у LAVAN Midtown у Нью-Йорку.
Для своєї появи вона обрала стильний образ із весняної колекції Dior 2027. Чорний приталений жакет-смокінг мав глибоке V-подібне декольте, широкі атласні лацкани й об’ємні складки на стегнах. Його вона поєднала зі світлою мініспідницею з мереживом і пухнастим оздобленням по краю.
Вбрання Лоуренс поєднала з чорними туфлями з відкритими носками. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на руці сяяла каблучка з великим діамантом.
Особливу увагу привертала мініатюрна сумочка Dior Cygnet Minaudière у формі лебедя на сріблястому ланцюжку. Волосся акторка зачесала назад і вклала з мокрим ефектом, а також зробила ніжний макіяж.
До речі, останнім часом у соцмережах обговорюють зовнішність Дженніфер. Деякі користувачі Мережі припускають, що акторка має дещо інший вигляд завдяки косметологічним чи хірургічним маніпуляціям. У жовтні 2026-го в інтерв’ю The Cut Лоуренс говорила про підтяжку як про можливу процедуру в майбутньому. Припущення про те, що акторка вже зробила її, залишаються непідтвердженими.
Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс на прем’єрі фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» з’явилася у чорній сукні-пальті Dior з глибоким декольте та об’ємним білим хутряним коміром.