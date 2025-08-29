- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
У жакеті з квіткою вишивкою і туфлях в горошок: Олівія Колман на прем’єрі фільму у Нью-Йорку
51-річна акторка зі своїм колегою презентувала у Нью-Йорку свою нову роботу.
Олівія Колман відвідала прем’єру гостросоціальної комедії-драми «Роузи», яка відбулася у театрі Гудзон у Нью-Йорку.
Для своєї появи акторка обрала чорний костюм від бренду Huishan Zhang, який складався з елегантного жакета приталеного силуету і сукні міді. Жакет був пркирашений на одному боці квітковою аплікацією і тонким чорним поясом на талії.
Аутфіт Колман доповнила чорними прозорими туфлями з гороховим принтом від Manolo Blahnik і прикрасами Alexis Bittar — сережками і каблучкою. Зірка зробила стильне укладання, макіяж із акцентом на очах і темно-бордовий манікюр.
Разом із Олівією стрічку представив її колега — Бенедикт Камбербетч, який зіграв у фільмі її чоловіка. Він був одягнений у чорний костюм, чорну футболку, з-під якої визирав білий комір, і був взутий у чорні лофери Prada.
Про фільм:
Це драматична історія Тео та Айві, пара яких, на перший погляд, здається ідеальною. Та за картинкою бездоганного сімейного життя ховаються нерозв’язані конфлікти, ревнощі і суперництво. Поки кар’єра Тео стрімко занепадає, амбіції Айві лише зростають, перетворюючи партнерство на мовчазне протистояння, де накопичені образи стають вибухонебезпечними.
Фільм «Роузи» вже в українському прокаті.