У жакеті з лелітками і в діамантах: 87-річна Джейн Фонда викликала фурор своєю появою на заході

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн Фонда привернула до себе увагу на заході журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес» у Беверлі-Гіллз. Акторка викликала фурор своїм розкішним виглядом.

На зірці був гламурний чорний жакет з прозорими вставками, розшитий чорними лелітками, мереживний топ і класичні чорні штани зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорним замшевим взуттям.

У Фонди було об’ємне кучеряве укладання, вечірній макіяж із пишними віями і кораловою помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию — золотим кольє з діамантами, а на руках були золотий годинник і каблучки.

Джейн на власному прикладі доводить, що вік — це лише цифри в паспорті.

На заході Фонда сфотографувалася зі своєю колегою Шерон Стоун, яка з’явилася у шовковій структурній блузці кольору шампанського і смарагдових босоніжках.

Шерон Стоун і Джейн Фонда / © Associated Press

Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонію премії WMC 2025 Women’s Media Awards прийшла в елегантному шовковому костюмі класичного крою ніжного перлинно-блакитного кольору.