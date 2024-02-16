У замалому білому бікіні: британська модель похизувалася пишними грудьми і пласким животом

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – потішила фоловерів пікантним знімком із відпочинку.

На фото дівчина постала у стильному білому бікіні з плісуванням, плавки якого були прикрашені металевою фурнітурою і перлами. Ліф був на Гейл трішки замалий, адже не прикривав нижню частину її пишного бюсту.

Джессіка Гейл/Instagram

Білявка, крім спокусливого декольте, продемонструвала також сексуальні вигини тіла і плаский живіт.

У Джес було гарне укладання з легкими локонами і ніжний макіяж.

Нагадаємо, інша учасниця реалітішоу Арабелла Чі показала пікантну світлину у яскравій білизні з прозорими вставками.

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