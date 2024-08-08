У замалому корсетному топі і пом'ятих штанях: Ешлі Робертс оконфузилася на вулицях Лондона

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls потрапила під приціл папараці, коли вийшла зі студії Global Radio.

Ешлі Робертс продовжує демонструвати на вулиця Лондона свої стильні експерименти.

Цього разу вона обрала для свого виходу монохромний лук у кольорі вівсянки, у якому оконфузилася. А все тому, що Ешлі одягла широкі штани-палацо, які були помітно пом'яті, і корсетний топ, що був на неї замалий, бо дуже притиснув її бюст і бока.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Аутфіт Робертс доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках й улюбленою сумкою від Miu Miu. Вона зробила зачіску "Мальвіна", одягла сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою.

Нагадаємо, минулого разу Ешлі Робертс одягла на роботу коротку пом'яту сукню кольору слонової кістки без рукавів.

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