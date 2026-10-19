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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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78
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1 хв

У замшевій сукні коньячного відтінку і з двома ременями: Селін Діон продовжує свій фешнмарафон у Парижі

58-річна канадська співачка вчергове продемонструвала свою любов до незвичних дизайнерських речей.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селін Діон

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон продовжує свій модний марафон у Парижі. Папараці знову заскочили артистку, коли вона виходила з готелю у французькій столиці.

Цього разу Селін була одягнена в ефектну замшеву сукня кольору коньяку завдовжки до колін, яка мала приталений силует, довгі рукави, клапани для кишень й оригінальний асиметричний крій. Верхню частину вбрання прикрашала широка накидка, яка закривала плечі та переходила у довге полотнище тканини, що спадало збоку майже до підлоги.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Особливу увагу привертала талія артистки, підкреслена одразу двома темно-коричневими шкіряними ременями з масивними сріблястими пряжками. Взута вона була у гостроносі лаковані туфлі насиченого бордового відтінку з тонкими ремінцями та високими підборами.

Лук співачка доповнила великими сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі, елегантними срібними сережками і каблучкою. Волосся Селін зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж у природних відтінках.

Нагадаємо, Селін Діон в ефектному шкіряному вбранні зазнімкували у Парижі.

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