- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
У замшевій сукні коньячного відтінку і з двома ременями: Селін Діон продовжує свій фешнмарафон у Парижі
58-річна канадська співачка вчергове продемонструвала свою любов до незвичних дизайнерських речей.
Селін Діон продовжує свій модний марафон у Парижі. Папараці знову заскочили артистку, коли вона виходила з готелю у французькій столиці.
Цього разу Селін була одягнена в ефектну замшеву сукня кольору коньяку завдовжки до колін, яка мала приталений силует, довгі рукави, клапани для кишень й оригінальний асиметричний крій. Верхню частину вбрання прикрашала широка накидка, яка закривала плечі та переходила у довге полотнище тканини, що спадало збоку майже до підлоги.
Особливу увагу привертала талія артистки, підкреслена одразу двома темно-коричневими шкіряними ременями з масивними сріблястими пряжками. Взута вона була у гостроносі лаковані туфлі насиченого бордового відтінку з тонкими ремінцями та високими підборами.
Лук співачка доповнила великими сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі, елегантними срібними сережками і каблучкою. Волосся Селін зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж у природних відтінках.
Нагадаємо, Селін Діон в ефектному шкіряному вбранні зазнімкували у Парижі.