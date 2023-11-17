У замшевій сукні з хрестами: Кім Кардашян сяяла на вечірці чоловічого глянцю

Кім Кардашян відвідала вечірку GQ "Чоловік року" у барі Marmont у Лос-Анджелесі.

43-річна зірка реаліті та бізнесвумен вийшла на доріжку у пікантній замшевій сукні Chrome Hearts з аплікацією у вигляді хрестів. У Кім було світле волосся та темний манікюр, вона зробила димчастий макіяж очей і нанесла на губи глянсовий нюдовий блиск.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Сукня чудово підкреслювала форми Кардашян, а вона впевнено крутилася перед камерами фотографів, щоб її сфотографували з різних ракурсів.

Кім Кардашян стала "Людиною року" за версією журналу GQ про що раніше розповідала у своєму Instagram. Це сталося після запуску чоловічого одягу Skims.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Для обкладинки зірка позувала в андрогінному костюмі та краватці, а в Instagram написала під знімками: "Привіт! Я людина року за версією журналу GQ!".

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми вже бачили Кім у чорній шкіряній сукні від бренду Chrome Hearts з аплікаціями у вигляді хрестів, коли зірка приїжджала на церемонію CFDA Fashion Awards.

(гортайте фото праворуч)

Читайте також: