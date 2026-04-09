У замшевому бомбері і з сумкою Chanel: Даша Астаф’єва на прем’єрі українського фільму "На драйві"

Співачка у стильному аутфіті завітала на кіноподію у столиці.

Даша Астаф’єва

Даша Астаф’єва

Даша Астаф’єва відвідала прем’єру українського екшена про автоперегони «На драйві», яка відбулася у Палаці «Україна» у Києві.

Співачка з’явилася на кіноподії у стильному образі. На ній був замшевий бежевий бомбер із підплічниками, чорна водолазка з високою горловиною і чорні штани, які вона скомбінувала з чорним взуттям на грубій підошві.

Даша Астаф’єва

Даша Астаф’єва

Аутфіт Даша доповнила великою чорною стьобаною сумкою від Chanel з ручками-ланцюжками.

У зірки було укладання з кучерями, макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр. На обличчя співачка одягла оптичні круглі окуляри у чорній оправі, прикрасила вуха лаконічними сережками, а руки — золотими каблучками.

Даша Астаф’єва

Даша Астаф’єва

Про фільм:

У центрі сюжету — компанія друзів, які знаходять покинуті автомобілі та перетворюють підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, швидко стає історією про свободу, конкуренцію і ціну рішень. Фільм знятий у реальних локаціях Харкова, з живими автомобільними сценами та роботою професійних каскадерів.

Режисером стрічки виступив Артем Литвиненко, а продюсеркою — Альона Тимошенко. У головних ролях — Едуард Поляков, Іван Довженко, Іоланта Богдюн, а також нове покоління українських акторів. У фільмі звучать треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE та інших українських артистів. Музика підсилює ритм та емоцію історії, формуючи атмосферу сучасного міста і покоління.

Після старту прокату команда фільму продовжує всеукраїнський драйв-тур — із показами та зустрічами з глядачами в різних містах.

Відсьогодні, 9 квітня, фільм у національному прокаті.

