У замшевому костюмі з торочкою і капелюсі: Ешлі Робертс у ковбойському образі вийшла з роботи

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Білявка продемонструвала цікавий образ у стилі cowboy core. На ній був чорний кроптоп і бежевий замшевий костюм, який складався із короткої спідниці з блискавкою та вкороченого жакета зі стразами і торочкою.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Лук Робертс доповнила чорним капелюхом, сонцезахисними окулярами і чорними шкіряними чоботами. У руці вона несла чорну сумочку з крокодилячої шкіри.

Ешлі зробила зачіску з локонами, макіяж із помадою кольору курної троянди і чорний манікюр.

Нагадаємо, Ешлі Робертс на церемонію вручення премії Virgin Atlantic Attitude Awards одягла латексну сукню за 31 тисячу гривень.

Читайте також: