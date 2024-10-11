У замшевому костюмі з торочкою і капелюсі: Ешлі Робертс у ковбойському образі вийшла з роботи

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls продемонструвала лук найактуальнішого тренду осені – у стилі вестерн.
Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.
Білявка продемонструвала цікавий образ у стилі cowboy core. На ній був чорний кроптоп і бежевий замшевий костюм, який складався із короткої спідниці з блискавкою та вкороченого жакета зі стразами і торочкою.
Лук Робертс доповнила чорним капелюхом, сонцезахисними окулярами і чорними шкіряними чоботами. У руці вона несла чорну сумочку з крокодилячої шкіри.
Ешлі зробила зачіску з локонами, макіяж із помадою кольору курної троянди і чорний манікюр.
Нагадаємо, Ешлі Робертс на церемонію вручення премії Virgin Atlantic Attitude Awards одягла латексну сукню за 31 тисячу гривень.
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