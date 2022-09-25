У замшевому плащі з рубіном на шиї: ефектний образ Наомі Кемпбелл у Мілані

Знаменитості, що приїхали на Тиждень моди в Мілані, продовжують демонструвати гарні образи.

На тижні моди в Мілані було помічено багато зірок першої величини. Актриса Джесіка Честейн блиснула грудьми у стильному образі від Gucci, а Кім Кардашьян продемонструвала ще один косплей Мерілін Монро, цього разу у білому плюшевому міні від Dolce & Gabbana.

А легендарна супермодель Наомі Кемпбелл прийшла вчора, 24 вересня, на показ Salvatore Ferragamo у розкішному образі, що складався з довгого плаща з найтоншої замші кольору молочного шоколаду та білої довгої сукні.

Вбрання модель доповнила чорними шпильками, великими сонцезахисними окулярами та елегантною сумкою. На вказівному пальці Наомі виблискував діамантовий перстень, а на шиї підвіска з великим рубіном на короткому тонкому ланцюжку.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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