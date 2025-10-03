ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

У замшевому тренчі і спідниці: Ешлі Робертс продемонструвала стильний варіант осіннього образу для дощової погоди

44-річна радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls на власному прикладі показала, що навіть у дощову погоду можна мати стильний та елегантний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios. Знаменитість обрала для дощової погоди монохромний осінній лук, який мав стильний та елегантний водночас вигляд.

На ній був замшевий ансамбль у теплих карамельно-рудих відтінках, який складався з тренча з поясом, спідниці максі з такої самої тканини і водолазки в тон.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Аутфіт Робертс доповнила шкіряними туфлями-човниками карамельного кольору і невеликою білою сумочкою. Вона зробила зачіску з випущеними спереду пасмами і зібраним невеликим пучком ззаду вгорі, а також макіяж із бежевою помадою. На обличчі у радіоведучої були окуляри у леопардовій оправі.

Нагадаємо, Ешлі Робертс у прозорій червоній сукні з 3D-квітами прийшла на вечірку.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie