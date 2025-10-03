У замшевому тренчі і спідниці: Ешлі Робертс продемонструвала стильний варіант осіннього образу для дощової погоди

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios. Знаменитість обрала для дощової погоди монохромний осінній лук, який мав стильний та елегантний водночас вигляд.

На ній був замшевий ансамбль у теплих карамельно-рудих відтінках, який складався з тренча з поясом, спідниці максі з такої самої тканини і водолазки в тон.

Аутфіт Робертс доповнила шкіряними туфлями-човниками карамельного кольору і невеликою білою сумочкою. Вона зробила зачіску з випущеними спереду пасмами і зібраним невеликим пучком ззаду вгорі, а також макіяж із бежевою помадою. На обличчі у радіоведучої були окуляри у леопардовій оправі.

