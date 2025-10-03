- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 6
- 1 хв
У замшевому тренчі і спідниці: Ешлі Робертс продемонструвала стильний варіант осіннього образу для дощової погоди
44-річна радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls на власному прикладі показала, що навіть у дощову погоду можна мати стильний та елегантний вигляд.
Ешлі Робертс потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios. Знаменитість обрала для дощової погоди монохромний осінній лук, який мав стильний та елегантний водночас вигляд.
На ній був замшевий ансамбль у теплих карамельно-рудих відтінках, який складався з тренча з поясом, спідниці максі з такої самої тканини і водолазки в тон.
Аутфіт Робертс доповнила шкіряними туфлями-човниками карамельного кольору і невеликою білою сумочкою. Вона зробила зачіску з випущеними спереду пасмами і зібраним невеликим пучком ззаду вгорі, а також макіяж із бежевою помадою. На обличчі у радіоведучої були окуляри у леопардовій оправі.
