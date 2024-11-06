У замшевому жилеті і шкіряних мінішортах: американська модель блиснула спокусливим бюстом

До об'єктивів папараці у Західному Голлівуді потрапила американська модель Брукс Нейдер. Вона йшла на вечірку.

Білявка з'явилася там у пікантному луку. На Брукс був коричневий замшевий жилет із відвертим декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди. Верх вона поєднала із шкіряними мінішортами зі світло-коричневим поясом.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфіт Нейдер доповнила чорними босоніжками. У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і білий манікюр. Шию Брукс прикрасила чорним чокером і срібним ланцюжком із хрестиком.

Нагадаємо, раніше Брукс Нейдер ми бачили у більше відвертому аутфіті. Вона пройшлася містом у чорній латексній мінісукні, яка добре обтискала її струнку фігуру.

Читайте також: