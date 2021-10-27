У занадто тісному бікіні: Жизель Олівейра поділилася новим луком для відпочинку

28-річна модель показала чергове ефектне вбрання.

Бразильська манекенниця Жизель Олівейра обожнює купальники і скільки моделей у її колекції навіть складно уявити, адже практично на кожному новому знімку в Instagram на ній нове бікіні. Оскільки мешкає знаменитість зараз у Каліфорнії, то знімками з пляжу чи басейну ділиться часто, наприклад, на одному з останніх фото вона позувала у чорному бікіні від бренду Kasakai Swimwear у дрібну квіточку.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Купальник був одягнений надто високо, через що створювалося враження, що він маленький на Жизель. Образ вона доповнила чорною накидкою та сонцезахисними окулярами Vehla у черепашачій оправі.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Читайте також:

В асиметричній сріблястій сукні: ефектна Жизель Олівейра похизувалася розкішним образом

Вдягла купальник, як Кайлі Дженнер: модель Жизель Олівейра похизувалася образом

У сукні з цікавим вирізом: Жизель Олівейра позувала на балконі

Образи Жизель Олівейри (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання