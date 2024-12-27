У затишному кардигані та джинсах: Джей Ло заскочили на шопінгу з дочкою в Аспені

Дженніфер Лопес також приїхала на різдвяні свята на гірськолижний курорт в Аспені.

Співачку помітили фотографи під час шопінгу з дочкою Еммою. 16-річна дочка співачки, яка вважає себе небінарною персоною, була одягнена в чорне шкіряне пальто, в'язаний шарф і мішкуваті джинси, а взута в грубі черевики.

А 55-річна Лопес одягла затишний кардиган у зимовий принт, який поєднувала із широкими синіми джинсами та рудими черевиками. Свій образ для прогулянки Джей Ло доповнила сонцезахисними окулярами, волосся зібрала у низький хвіст та зробила макіяж.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою на курорті в Аспені / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на курорті в Аспені зараз відпочиває супермодель Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем та дітьми, а також співачка Мерая Кері з родиною. Їх усіх раніше зазнімкували папараці.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

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