У зручному образі та з домашнім улюбленцем: Пріянка Чопра потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

У зручному образі та з домашнім улюбленцем: Пріянка Чопра потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Знаменитість з'явилася на публіці зі своїм псом, одягненим не менш стильно, ніж сама Пріянка.

Модель та акторку Пріянку Чопру заскочили у центі Нью-Йорка 14 грудня. Знаменитість виходила з автомобіля у супроводі охоронця, а ось на руках несла свого домашнього вихованця — п'ятирічного пса Діану, яка була одягнена у теплу білу дуту куртку.

Сама Пріянка одягла білі трикотажні штани, затишну білу кофту та рожеву шубу зі штучного хутра. Доповнили цей повсякденний образ знаменитості білі кеди, легкий макіяж на обличчі та манікюр.

Пріянка Чопра / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно амбасадорка Victoria's Secret також відвідала одну з головних подій у модній індустрії – церемонію Fashion Awards, яка відбувалася у Лондоні. Тоді Пріянка продемонструвала вбрання зі шлейфом від британського бренду Richard Quinn.

Пріянка Чопра / Associated Press

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