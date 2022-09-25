У зелених гольфах та штанах ледергозе: Арнольд Шварценеггер на Октоберфесті

Легендарний "Термінатор", як відомо, народився в Австрії, можливо, тому він має такий органічний вигляд в традиційному баварському костюмі, який прийнято одягати на Октоберфест.

Через пандемію коронавірусу знаменитий Октоберфест простояв на паузі з 2019 року. І ось, нарешті, після дворічної перерви він відкрився.

У рамках Октоберфесту цього року, як і раніше, відбувається захід Bits & Pretzels. Це триденна конференція для засновників та ентузіастів стартапів, серед спікерів якої є міжнародні та національні засновники та інвестори.

Серед гостей фестивалю та конференції цього року приїхав знаменитий актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. На Bits & Pretzels Арнольд з'явився, згідно з фестивальною традицією, в національному баварському костюмі, що складається зі шкіряних штанів ледергозе, зелених гольфів, сорочки з трикотажним жилетом та традиційних черевиків.

Арнольд Шварцнеггер / Фото: gettyimages.com

Вигляд "Термінатор" мав у цьому вбранні шикарний.

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