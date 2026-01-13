ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
125
1 хв

У зеленій мінісукні зі шпильками: адвокатка Амаль Клуні обрала сміливе вбрання для вечірки

Амаль та Джордж весело разом провели час на світському заході.

Юлія Каранковська
Тед Сарандос, співгенеральний директор Netflix, Ніколь Авант, Амаль Клуні та Джордж Клуні на вечірці Netflix після церемонії вручення премії «Золотий глобус 2026»

Тед Сарандос, співгенеральний директор Netflix, Ніколь Авант, Амаль Клуні та Джордж Клуні на вечірці Netflix після церемонії вручення премії «Золотий глобус 2026» / © Getty Images

Спершу 47-річна Амаль Клуні змусила усіх дивитися лише на себе на червоній доріжці «Золотого глобуса» в сукні від Balmain, а згодом привернула усі погляди на вечірці після церемонії.

Джордж Клуні та Амаль Клуні на 83-й щорічній церемонії вручення премії «Золотий глобус» / © Associated Press

Джордж Клуні та Амаль Клуні на 83-й щорічній церемонії вручення премії «Золотий глобус» / © Associated Press

Адвокатка обрала зелене креативне вбрання для офіційного афтепаті організованого Netflix, яке відбулося в культовому ресторані Spago в Беверлі-Гіллз. Британська юристка, яка також за сумісництвом й ікона стилю, переодягнулася в мінісукню з колекції Versace весна-літо 2022, з фірмовими шпильками на животі, які з’єднували верх та низ вбрання.

George and Amal Clooney (wearing vintage Versace)Getty Images for Netflix / © Getty Images

George and Amal Clooney (wearing vintage Versace)Getty Images for Netflix / © Getty Images

Свій образ Амаль також доповнила сережками від Cartier з пантерами, своєю заручальною каблучкою з величезним діамантом та золотими туфлями від відомого бренду Gianvito Rossi. У руці жінка тримала невеликий золотий клатч, а волосся вклала у улюблену зачіску з елегантними локонами.

Амаль та Джордж Клуні на світських заходах (16 фото)

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

