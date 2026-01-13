- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
У зеленій мінісукні зі шпильками: адвокатка Амаль Клуні обрала сміливе вбрання для вечірки
Амаль та Джордж весело разом провели час на світському заході.
Спершу 47-річна Амаль Клуні змусила усіх дивитися лише на себе на червоній доріжці «Золотого глобуса» в сукні від Balmain, а згодом привернула усі погляди на вечірці після церемонії.
Адвокатка обрала зелене креативне вбрання для офіційного афтепаті організованого Netflix, яке відбулося в культовому ресторані Spago в Беверлі-Гіллз. Британська юристка, яка також за сумісництвом й ікона стилю, переодягнулася в мінісукню з колекції Versace весна-літо 2022, з фірмовими шпильками на животі, які з’єднували верх та низ вбрання.
Свій образ Амаль також доповнила сережками від Cartier з пантерами, своєю заручальною каблучкою з величезним діамантом та золотими туфлями від відомого бренду Gianvito Rossi. У руці жінка тримала невеликий золотий клатч, а волосся вклала у улюблену зачіску з елегантними локонами.