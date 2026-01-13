У зеленій мінісукні зі шпильками: адвокатка Амаль Клуні обрала сміливе вбрання для вечірки

Тед Сарандос, співгенеральний директор Netflix, Ніколь Авант, Амаль Клуні та Джордж Клуні на вечірці Netflix після церемонії вручення премії «Золотий глобус 2026» / © Getty Images

Реклама

Спершу 47-річна Амаль Клуні змусила усіх дивитися лише на себе на червоній доріжці «Золотого глобуса» в сукні від Balmain, а згодом привернула усі погляди на вечірці після церемонії.

Джордж Клуні та Амаль Клуні на 83-й щорічній церемонії вручення премії «Золотий глобус» / © Associated Press

Адвокатка обрала зелене креативне вбрання для офіційного афтепаті організованого Netflix, яке відбулося в культовому ресторані Spago в Беверлі-Гіллз. Британська юристка, яка також за сумісництвом й ікона стилю, переодягнулася в мінісукню з колекції Versace весна-літо 2022, з фірмовими шпильками на животі, які з’єднували верх та низ вбрання.

George and Amal Clooney (wearing vintage Versace)Getty Images for Netflix / © Getty Images

Свій образ Амаль також доповнила сережками від Cartier з пантерами, своєю заручальною каблучкою з величезним діамантом та золотими туфлями від відомого бренду Gianvito Rossi. У руці жінка тримала невеликий золотий клатч, а волосся вклала у улюблену зачіску з елегантними локонами.

Реклама