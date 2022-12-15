У зеленій перуці, кетсьюті та червоному пальті: пишнотіла Lizzo виступила у різдвяному образі

Напередодні Різдва у багатьох країнах та містах зараз відбуваються святкові концерти, які збирають безліч зірок. На одному з таких заходів днями виступила і співачка Lizzo.

Lizzo / Фото: Associated Press

Епатажна зірка вийшла на публіку під час концерту в Медісон-Сквер-Гарден, у яскраво-зеленому кетсьюті, що нагадував образ казкового персонажа Грінча.

Свій ефектний концертний лук зірка доповнила зеленим манікюром зі стразами, макіяжем та зеленою перукою.

Lizzo / Фото: Associated Press

Ефектності Lizzo під час шоу додавало і червоне пальто зі стразами та білим хутром.

Lizzo / Фото: Associated Press

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