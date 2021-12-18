У зеленій шубі та на підборах: Кріссі Тейген сходила на обід у Лос-Анджелесі

У зеленій шубі та на підборах: Кріссі Тейген сходила на обід у Лос-Анджелесі

Зірка вирішила в цьому образі підкреслити щиколотки.

Ще минулого тижня модель та бізнесвумен Кріссі Тейген проводила час із сім'єю в Нью-Йорку і з'явилася на кількох інтерв'ю, а вчора її знову зазнімкували в Лос-Анджелесі. Кріссі ходила до ресторану Il Pastaio — улюбленого місця для обіду знаменитостей.

На ній була одягнена довга зелена шуба зі штучного хутра, джинси з дірками на колінах та біла майка. Завершили вбрання макіяж, коричнева сумка та туфлі з леопардовим принтом та зав'язками. Окрім того, Кріссі вирішила повторити тренд 2020 року і підкреслити щиколотки, обмотавши зав'язки від босоніжок поверх штанів.

Кріссі Тейген / Getty Images

Вперше цей мінітренд зародився на подіумі та був помічений у весняно-літніх показах JW Anderson, Toga та Charlotte Knowles. Новий стилістичний прийом швидко підхопили модники з усього світу, серед яких була Гейлі Бібер та зірки street style.

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