У зеленій сукні і прикрасах: 80-річна Гелен Міррен у яскравому образі продемонструвала струнку фігуру

Акторка на власному прикладі доводить, що вік – це лише цифра у паспорті.

Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен відвідала концерт King’s Trust Carol 2025, який відбувся у церкві Святого Павла в Найтсбріджі у Лондоні.

Для своєї появи акторка обрала яскравий образ, у якому мала стрункий і гарний вигляд. На ній була закрита зелена сукня міді приталеного силуету з довгими рукавами з драпуванням. Аутфіт Гелен доповнила чорними замшевими ботильйонами.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Міррен зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками у вигляді квітів, до сукні прикріпила невелику червону брошку, а на руках були годинник, широкий срібний браслет і каблучка з діамантом.

Нагадаємо, Гелен Міррен на фешнпоказ бренду Stella McCartney у межах Тижня моди у Парижі прийшла у сірому костюмі у смужку.

