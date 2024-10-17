В зеленій сукні та синіх мюлях: Сара Джессіка Паркер показала новий образ на зніманнях серіалу

Робота над серіалом триває.
59-річна зірка "Сексу і міста" Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка продовжує зніматися в третьому сезоні серіалу "І просто так…" – це продовження історії про Кері Бредшоу та її подруг.
Вона була цього разу одягнена в довгу зелену сукню з рукавами та декольте, яку поєднала з синіми мюлями з ремінцями. Образ Паркер доповнювали зачіска з кучерями, макіяж і кілька прикрас.
Кадр був зроблений у перерві між зніманнями, коли акторка пересувалася майданчиком. Тому на ній був халат із вафельної тканини, а на плечі – великий шопер.
Схоже, в новому сезоні серіалу Паркер вирішила бути дуже яскравою та оригінальною, адже раніше вона також не раз з'являлася в луках рожевого кольору. Якось папараці заскочили її в сукні-пальті з білими ґудзиками та рукавами, а також в оригінальному луку у відтінках бірюзи.
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