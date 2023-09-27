У зеленій сукні та трендовому тренчі: Амаль Клуні під прицілом папараці в Нью-Йорку

Дружина Джорджа Клуні зачарувала своїм аутфітом.
Амаль Клуні – ділова жінка, тому випадки, коли її можна побачити на публіці, вкрай рідкісні. Проте не варто скидати правозахисницю з рахунків, адже вона вже давно зарекомендувала себе як ікона стилю, хоч і рідко потрапляє під приціл папараці чи виходить на червоні доріжки.
Днями Амаль помітили у Нью-Йорку, куди вона прибула для візиту до Генерального секретаря ООН.
Образ адвокатка обрала мінімалістичний, оскільки на ній була зелена сукня міді та трендовий бежевий тренч. Також Амаль одягла туфлі зі зміїної шкіри, а в руці мала квадратну сумку з короткими ручками.
А декількома днями раніше вона з'явилася на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у сірому аутфіті.
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