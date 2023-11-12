У зеленій сукні з бантом на шиї: Сальма Гаєк сяяла на галавечорі в гламурному вбранні з лелітками

Акторка вирішила не зраджувати улюбленого стилю в одязі і знову одяглася в гламурну сукню.

Голлівудська зірка Сальма Гаєк відвідала благодійний галаконцерт Baby2Baby, який відбувся у Каліфорнії. Захід славиться тим, що щорічно збирає разом різних знаменитостей, які жертвують гроші для підтримки дітей із малозабезпечених сімей та постраждалих від стихійних лих.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Цього року на заході зірка з'явилася у темно-зеленій сукні, повністю розшитій лелітками. Вбрання мало високу горловину та американську пройму, а на шиї його прикрашав великий бант із вузлом.

Доповнила вбрання знаменитість прикрасами із смарагдами та діамантами, лаконічниорними туфлямм манікюром та макіяжем смарагдового відтінку. Волосся стилісти Сальми накрутили в легкі локони і уклали в так звану зачіску "мальвінку", залишивши кілька пасм спадати на її обличчя. Така зачіска надала образу романтичності

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Акторка обожнює вбрання з блискітками, стразами та лелітками і завжди вибирає подібні луки для своїх появ на світських заходах. Наприклад, на початку тижня Сальма сяяла перед камерами в сукні з розсипом леліток від бренду Gucci.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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