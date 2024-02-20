У зеленій сукні з кульбабами: Ліла Мосс на показі Burberry у Лондоні

Дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс – 21-річна Ліла Мосс – відвідала показ колекції осінь-зима 2024 Модного дому Burberry, яку бренд презентував у Лондоні на Тижні моди.

Ліла Мосс / Фото: Associated Press

Дівчина одягла на захід вбрання насиченого темно-зеленого кольору — сукню міді із двох видів тканини. Верхня частина вбрання була трикотажною і з довгими рукавами, а ось асиметрична спідниця сукні була з тонкої легкої тканини з принтом у вигляді кульбаб.

Також Ліла одягла бордові чоботи на підборах, на яких був декор у вигляді сріблястих блискавок, розпустила волосся та зробила дуже легкий макіяж.

Ліла Мосс / Фото: Associated Press

У показі Burberry брала участь подруга та колега матері Ліли – супермодель Наомі Кемпбелл. 53-річна жінка вийшла на подіум у незвичайній оливковій сукні-бюстьє, яка повністю складалася з торочки з ниток.

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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