У зеленій сукні з одним рукавом: ефектна Вікторія Бекхем приїхала до телестудії

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем приїхала до Нью-Йорка для того, щоб провести низку заходів на підтримку свого б'юті-бренду. І відвідала The Today Show, де поспілкувалася з ведучими Годою Котб та Саванною Гатрі.
На шоу Вікторія приїхала у зеленій сукні з колекції свого бренду Victoria Beckham VB Body. Ця сукня довжини міді на одне плече і з одним рукавом, що відмінно сидить на фігурі дизайнерки і поєднується з прозорими туфлями-човниками з бордовими носами.
Збираючись на інтерв'ю Вікторія зробила гарне укладання хвилями, макіяж очей і трохи акцентувала увагу на губах. На шиї у неї виблискував тонкий золотий ланцюжок з маленьким кулоном.
Днем раніше дизайнерку заскочили в Нью-Йорку на шляху до офісу Vogue, де Вікторія дала інтерв'ю Анні Вінтур.
На дизайнерці була сукня міді приголомшливого смарагдового відтінку та досить складного фасону, яку вона доповнила слінгбеками від Saint Laurent та сумкою-мішком на довгому ремінці.
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