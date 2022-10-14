У зеленій сукні з одним рукавом: ефектна Вікторія Бекхем приїхала до телестудії

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем приїхала до Нью-Йорка для того, щоб провести низку заходів на підтримку свого б'юті-бренду. І відвідала The Today Show, де поспілкувалася з ведучими Годою Котб та Саванною Гатрі.

На шоу Вікторія приїхала у зеленій сукні з колекції свого бренду Victoria Beckham VB Body. Ця сукня довжини міді на одне плече і з одним рукавом, що відмінно сидить на фігурі дизайнерки і поєднується з прозорими туфлями-човниками з бордовими носами.

Вікторія Бекхем на The Today Show / Фото: Getty Images

Збираючись на інтерв'ю Вікторія зробила гарне укладання хвилями, макіяж очей і трохи акцентувала увагу на губах. На шиї у неї виблискував тонкий золотий ланцюжок з маленьким кулоном.

Днем раніше дизайнерку заскочили в Нью-Йорку на шляху до офісу Vogue, де Вікторія дала інтерв'ю Анні Вінтур.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

На дизайнерці була сукня міді приголомшливого смарагдового відтінку та досить складного фасону, яку вона доповнила слінгбеками від Saint Laurent та сумкою-мішком на довгому ремінці.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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