У зеленій сукні з принтом: стильна Анна Вінтур на червоній доріжці у Нью-Йорку

Її образ був стриманим, але у яскравому кольорі.

Британська журналістка, редакторка американського видання Vogue та одна з найвпливовіших фігур у світі сучасної моди, 73-річна Анна Вінтур, відвідала захід у Нью-Йорку – церемонію вручення премії GQ Global Creativity Awards.

Для заходу вона обрала довгу зелену сукню-футляр з атласу, яка ідеально сиділа на фігурі. Вбрання мавло величезний малюнок у вигляді закритих бутонів тюльпанів, також дуже цікавий дизайн рукавів, адже в зоні згинання руки були спеціальні складки.

Ще сукня мала кишені, а в її верхній і нижній частині акцентом стали смужки тканини в молочному кольорі.

Анна Вінтур / Фото: Associated Press

Лук журналістка доповнила сонцезахисними окулярами, оригінальним великим кольє та крокодиловими чоботями.

Анна Вінтур / Фото: Associated Press

Зачіска у неї була традиційна – ідеальне каре.

Анна Вінтур / Фото: Associated Press

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