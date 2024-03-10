У зеленій сукні з розрізом: дочка Майкла Джексона блиснула ногами на червоній доріжці

Дівчина вийшла у світ і продемонструвала цікаве вбрання та аксесуари.

25-річна дочка покійного співака Майкла Джексона — Періс Джексон — відвідала 22-у щорічну вечірку MPTF Night Before у Fox Studio Lot, яка відбулася 9 березня у Лос-Анджелесі.

Дівчина обрала для заходу сукню оливкового відтінку з коричневими та бежевими вкрапленнями, що нагадували акварельні розводи. Вбрання було у білизняному стилі, мав оригінальну перекручену бретельку та дуже високий розріз на спідниці, який відкривав ногу Періс.

Образ акторка доповнила бежевими босоніжками на підборах, коричневою сумкою із короткою ручкою та безліччю прикрас на руках, серед яких ми помітили знаменитий браслет The Love від Cartier. Також вона уклала волосся у розкішні об'ємні локони зробила легкий макіяж.

Періс Джексон / Фото: Getty Images

А ще кількома днями раніше Джексон проводила час на Тижні моди в Парижі. Дівчина потрапила під приціл папараці, коли прямувала на показ британського бренду Stella McCartney, який презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

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