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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

У зеленій сукні зі шлейфом: дочка Кейт Вінслет відвідала прем'єру фільму "Фінікійська схема"

Захід відбувся у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міа Тріплтон

Міа Тріплтон / © Associated Press

24-річна Міа Тріплтон — дочка оскароносної зірки Кейт Вінслет — відвідала презентацію фільму «Фінікійська схема» режисера Веса Андерсона. У цій картині вона зіграла одну із головних ролей.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

Дівчина вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку в темно-зеленій шифоновій сукні-бюстьє зі шлейфом і драпуванням. Збоку на талії сукню прикрашав невеликий бант.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

Образ Міа доповнила срібними прикрасами, лаконічною зачіскою та яскравим макіяжем. Також акторка зробила манікюр бордовим кольором.

На червоній доріжці вона позувала разом із колегою Скарлетт Йоганссон, яка теж виконала одну з ролей у картині. Акторка обрала яскраву сукню.

Міа Тріплтон і Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Міа Тріплтон і Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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