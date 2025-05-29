У зеленій сукні зі шлейфом: дочка Кейт Вінслет відвідала прем'єру фільму "Фінікійська схема"

Міа Тріплтон / © Associated Press

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24-річна Міа Тріплтон — дочка оскароносної зірки Кейт Вінслет — відвідала презентацію фільму «Фінікійська схема» режисера Веса Андерсона. У цій картині вона зіграла одну із головних ролей.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Дівчина вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку в темно-зеленій шифоновій сукні-бюстьє зі шлейфом і драпуванням. Збоку на талії сукню прикрашав невеликий бант.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Образ Міа доповнила срібними прикрасами, лаконічною зачіскою та яскравим макіяжем. Також акторка зробила манікюр бордовим кольором.

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На червоній доріжці вона позувала разом із колегою Скарлетт Йоганссон, яка теж виконала одну з ролей у картині. Акторка обрала яскраву сукню.

Міа Тріплтон і Скарлетт Йоганссон / © Associated Press