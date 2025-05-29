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- Шоу-бізнес
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У зеленій сукні зі шлейфом: дочка Кейт Вінслет відвідала прем'єру фільму "Фінікійська схема"
Захід відбувся у Нью-Йорку.
24-річна Міа Тріплтон — дочка оскароносної зірки Кейт Вінслет — відвідала презентацію фільму «Фінікійська схема» режисера Веса Андерсона. У цій картині вона зіграла одну із головних ролей.
Дівчина вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку в темно-зеленій шифоновій сукні-бюстьє зі шлейфом і драпуванням. Збоку на талії сукню прикрашав невеликий бант.
Образ Міа доповнила срібними прикрасами, лаконічною зачіскою та яскравим макіяжем. Також акторка зробила манікюр бордовим кольором.
На червоній доріжці вона позувала разом із колегою Скарлетт Йоганссон, яка теж виконала одну з ролей у картині. Акторка обрала яскраву сукню.