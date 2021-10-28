У зеленому балахоні та на підборах: Анджела Джолі та її діти сходили на афтепаті

У зеленому балахоні та на підборах: Анджела Джолі та її діти сходили на афтепаті

Дня нового заходу Анджеліна обрала нове вбрання.

Голлівудську суперзірку Анджеліну Джолі помітили в Лондоні, коли вона та її діти прямували на афтепаті фільму "Вічні", що відбувалося у Maison Estelle. акторка була одягнена у сукню-балахон насиченого зеленого кольору, яку поєднала з лаконічними туфлями-човниками бежевого відтінку. З прикрас вона вибрала лише золоті сережки та перстень на пальці.

Потрапили до кадру також доньки Анджеліни. Наприклад, 15-річна Шайло переодяглася віддавши перевагу шортам, футболці, сорочці з принтом та кедам Converse. На червоній доріжці дівчинка була одягнена у сукню Dior, яку перешила під себе.

Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Також до об'єктивів папараці потрапила і 16-річна Захара. Вона залишилася у своїй жовтій сукні від Valentino, в якій з'являлася раніше перед камерами.

Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

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