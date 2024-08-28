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У зеленому балахоні від Balenciaga: 71-річна Ізабель Юппер сяяла на Венеційському кінофестивалі

У зеленому балахоні від Balenciaga: 71-річна Ізабель Юппер сяяла на Венеційському кінофестивалі

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Акторка цього року очолила журі кінофестивалю.

Французька акторка Ізабель Юппер, якій цього року виповнився 71 рік, відвідала Венеційський кінофестиваль на острові Лідо. Цього року вона очолюэ журі конкурсу.

На фотокол у перший день заходу, до того як відбулося офіційне відкриття з червоною доріжкою та зірковими гостями, вона вийшла у зеленому оригінальному вбранні від Модного дому Balenciaga. Її вбрання було представлено брендом у круїзній колекції 2025.

Образ являв собою костюм смарагдового кольору, який мав досить складний дизайн. Він включав блузу, спідницю з асиметричним подолом, а також накидку.

Ізабель Юппер / © Associated Press
Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Образ Ізабель доповнила чорними чоботями на підборах, сонцезахисними окулярами та золотими сережками-кільцями у вигляді цвяхів – це один із найвідоміших дизайнів бренду Cartier.

Ізабель Юппер / © Associated Press
Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що вбрання від Balenciaga французька акторка одягла на найгламурнішу подію Нью-Йорка, яка проводилася навесні – благодійний костюмований бал Met Gala. На ній була ніжна особлива сукня в стилістиці весільного вбрання 1930-х років, створена за мотивами бренду Callot Soeurs, заснованого її сім'єю.

Також зазначимо, що цього року у Венеції покажуть і український документальний фільм "Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби у програмі Non-Fiction.

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