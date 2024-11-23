У зеленому костюмі та в яскравих яскравих ботильйонах: "Міс Всесвіт-2024" запалила Емпайр-стейт-білдинг

17 листопада у Мехіко відбувся фінал "Міс Всесвіт-2024". Переможницею 73-го міжнародного конкурсу стала 21-річна представниця Данії – Вікторія К'єр Тейлвіг.

Після своєї перемоги в Мексиці вона вирушила до США, де відвідала Емпайр-Стейт-білдінг, щоб запалити на ньому вогні. 21-річна красуня одягла з такої нагоди вбрання зеленого кольору від Víctor López, яке включало: мініспідницю, топ з високою горловиною та пальто.

Також вона доповнила лук колготками та яскравими ботильйонами на підборах й з квітковою вишивкою. Звичайно ж королева краси зробила яскравий макіяж, укладання з кучерями і завершила образ своєю розкішною дорогоцінною короною із золота та перлів, а також стрічкою з написом Miss Universe.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Getty Images

Як це відбувалося, Вікторія показала на своїй сторінці в Instagram.

А ще днем раніше вона з'явилася на заході в Центрі мистецтв Гарі Надера, де їй вручили ключ від міста, і це була її перша поява після перемоги. На Вікторії того дня була оригінальна сукня без рукавів, але з яскравим принтом.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Getty Images

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