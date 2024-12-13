У зеленому костюмі та з келихом вина: Кейт Гадсон показала, як вбирала ялинку

У соцмережах зірки показують свої вбрані різдвяні дерева.
45-річна американська акторка, донька Голді Гоун, яка прославилася своїми ролями в популярних ромкомах, — Кейт Гадсон — теж готується до новорічних та різдвяних свят. У своєму Instagram вона показала, як вбирала ялинку.
"Починалося як сімейна традиція, закінчилося як індивідуальна місія… з вином", — жартівливо підписала знімки акторка.
На них вона позує в зеленому в'язаному костюмі, що складається з кофти з бахромою і довгої спідниці.
На деяких фото Кейт зазнімкована з келихом вина в руках.
Зараз Гадсон зайнялася своєю музичною кар'єрою і навіть нещодавно випустила свій перший альбом під назвою Glorious, до якого увійшло 12 композицій.
Раніше, нагадаємо, Кейт Гадсон прийшла на вечірку на честь 40-річчя Fashion Group International Night of Stars, яка відбулася у готелі Plaza Hotel у Нью-Йорку. Акторка, окрім того, що була гостею заходу, також вийшла на сцену з промовою і вручила нагороду. Перед фотографами зірка позувала в лаконічній довгій чорній сукні.
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